Второй день саммита в Бельгии: санкции в отношении России продлили еще на полгода

Новости Бельгии. Второй день заседаний Евросоюза проходит в Бельгии. Основной темой переговоров станет выход Великобритании из ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По итогам первого дня саммита лидерам стран Евросоюза так и не удалось достичь консенсуса в вопросе миграционной политики. Разногласия по системе квот и мерам солидарности оказались слишком серьезны.