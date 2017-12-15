Второй день саммита в Бельгии: санкции в отношении России продлили еще на полгода

Новости Бельгии. Второй день заседаний Евросоюза проходит в Бельгии. Основной темой переговоров станет выход Великобритании из ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Бельгии. Второй день заседаний Евросоюза проходит в Бельгии. Основной темой переговоров станет выход Великобритании из ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По итогам первого дня саммита лидерам стран Евросоюза так и не удалось достичь консенсуса в вопросе миграционной политики. Разногласия по системе квот и мерам солидарности оказались слишком серьезны.
Официальные итоги дискуссии будут оглашены 15 декабря, вероятнее всего, вопрос будет передан на рассмотрение в Совет ЕС. Также были заслушаны доклады о ходе выполнения минских соглашений, после чего было принято решение на полгода продлить санкции в отношении России.