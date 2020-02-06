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Второй белорусский самолёт с гуманитарным грузом прибыл в Китай

06 февраля 2020 16:51
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Новости мира. Второй самолёт с белорусской гуманитарной помощью прибыл в Китай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Военно-транспортный ИЛ-76 доставил 20 тонн средств для профилактики и контроля эпидемии коронавируса.  

Второй белорусский самолёт с гуманитарным грузом прибыл в Китай -1

Среди них – средства для обеззараживания, дезинфекции инструментов и помещений. Свою помощь предоставил также «Великий камень». Индустриальный парк передал тонну масок, респираторов и халатов.

Второй белорусский самолёт с гуманитарным грузом прибыл в Китай -4

Второй белорусский самолёт с гуманитарным грузом прибыл в Китай -6

Это уже второй груз гуманитарной помощи, который наша страна передала Китаю. Первый самолет, который был отправлен в Поднебесную 29 января, доставил также около 20 тонн груза. 

«Наши лётчики переполнены чувством гордости». Белорусы во второй раз едут в Китай с гуманитарным грузом

Второй белорусский самолёт с гуманитарным грузом прибыл в Китай -9

# Коронавирус # Фотофакт

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