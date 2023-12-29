Второй американский штат запретил включать имя Трампа в бюллетени на выборах

Штат Мэн стал вторым после Колорадо, где имя Дональда Трампа запрещено включать в бюллетени на президентских выборах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там также сочли, что экс-глава Белого дома не имеет права вновь бороться за этот пост на основании 14-й поправки к Конституции, которая запрещает баллотироваться участникам мятежа. Власти штата считают, что Трамп спровоцировал беспорядки, когда заявил о фальсификации результатов голосования на выборах 2020 года, а затем призвал своих сторонников штурмовать Капитолий. Представители Трампа заявили, что будут оспаривать это решение в Верховном суде.