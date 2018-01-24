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Вторая бомба взорвалась, когда прибыли спасатели: что известно о теракте в Ливии

24 января 2018 19:47
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Новости Ливии. Более 40 человек стали жертвами двойного теракта в Ливии. На скорых в больницы Бенгази доставлены свыше 80 пострадавших, в том числе представители командования армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вторая бомба взорвалась, когда прибыли спасатели: что известно о теракте в Ливии-1

На месте ЧП продолжают работать специалисты.

23 января два автомобиля, начиненные взрывчаткой, взлетели в воздух у крупнейшей мечети города.

Вторая бомба взорвалась, когда прибыли спасатели: что известно о теракте в Ливии-4

Первую бомбу террористы привели в действие, когда из храма после вечерней молитвы выходили верующие. Второй взрыв прогремел через полчаса, застав врасплох полицейских и медиков, прибывших к месту происшествия.

# Теракт # Фотофакт

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