Вторая бомба взорвалась, когда прибыли спасатели: что известно о теракте в Ливии

Новости Ливии. Более 40 человек стали жертвами двойного теракта в Ливии. На скорых в больницы Бенгази доставлены свыше 80 пострадавших, в том числе представители командования армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На месте ЧП продолжают работать специалисты. 23 января два автомобиля, начиненные взрывчаткой, взлетели в воздух у крупнейшей мечети города.