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Всё из-за алкоголя. В Екатеринбурге при нападении мужчины с ножом погибли три человека

17 мая 2021 11:51
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Новости России. ЧП в Екатеринбурге. Три человека погибли при нападении мужчины с ножом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Злоумышленник атаковал людей в сквере у железнодорожного вокзала.

Всё из-за алкоголя. В Екатеринбурге при нападении мужчины с ножом погибли три человека-1

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции предприняли попытку задержать мужчину, однако он попытался напасть на правоохранителей. Стражи порядка вынуждены были применить табельное оружие. В результате нападавший был ранен и доставлен в больницу.

Всё из-за алкоголя. В Екатеринбурге при нападении мужчины с ножом погибли три человека-4

В Следственном комитете заявили, что причиной стал конфликт, который произошел после распития спиртных напитков.

# Нападение # Фотофакт

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