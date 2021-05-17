Всё из-за алкоголя. В Екатеринбурге при нападении мужчины с ножом погибли три человека

Новости России. ЧП в Екатеринбурге. Три человека погибли при нападении мужчины с ножом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Злоумышленник атаковал людей в сквере у железнодорожного вокзала.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции предприняли попытку задержать мужчину, однако он попытался напасть на правоохранителей. Стражи порядка вынуждены были применить табельное оружие. В результате нападавший был ранен и доставлен в больницу.