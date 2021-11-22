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«Вся Польша стоит за вами». Матеуш Моравецкий поблагодарил силовиков за работу на границе

22 ноября 2021 14:43
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Новости Польши. На границе 22 ноября побывал польский премьер-министр. Моравецкий приехал поблагодарить силовиков за службу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Вся Польша стоит за вами». Матеуш Моравецкий поблагодарил силовиков за работу на границе-1

Если следовать логике, то стянутые на линию рубежа военные силы успешно справились с преступлением против человечности, совершив против беженцев химатаку и забросав их светошумовыми гранатами. Правда, открытое нападение на безоружных людей (в том числе женщин и детей) Моравецкий трактует иначе.  

«Вся Польша стоит за вами». Матеуш Моравецкий поблагодарил силовиков за работу на границе-4

Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши:  
Мы не допустим, чтобы кто-либо злоупотреблял польскими военнослужащими или их службой и работой, которую они выполняли с таким достоинством и такой эффективностью. Мы не только искренне с вами, но и вся Польша стоит за вами. Несмотря на очень печальные новости, я бы даже сказал, гнусные обвинения в жестоком обращении с людьми, которые часто оказываются на другой стороне не по своей вине, я хочу поблагодарить вас всех за сочетание эффективности с нормальным подходом к людям.  

# Беженцы # Матеуш Моравецкий # Фотофакт

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