Новости Польши. На границе 22 ноября побывал польский премьер-министр. Моравецкий приехал поблагодарить силовиков за службу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Польши. На границе 22 ноября побывал польский премьер-министр. Моравецкий приехал поблагодарить силовиков за службу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Если следовать логике, то стянутые на линию рубежа военные силы успешно справились с преступлением против человечности, совершив против беженцев химатаку и забросав их светошумовыми гранатами. Правда, открытое нападение на безоружных людей (в том числе женщин и детей) Моравецкий трактует иначе.
Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши:
Мы не допустим, чтобы кто-либо злоупотреблял польскими военнослужащими или их службой и работой, которую они выполняли с таким достоинством и такой эффективностью. Мы не только искренне с вами, но и вся Польша стоит за вами. Несмотря на очень печальные новости, я бы даже сказал, гнусные обвинения в жестоком обращении с людьми, которые часто оказываются на другой стороне не по своей вине, я хочу поблагодарить вас всех за сочетание эффективности с нормальным подходом к людям.