«Вся Польша стоит за вами». Матеуш Моравецкий поблагодарил силовиков за работу на границе

Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши:

Мы не допустим, чтобы кто-либо злоупотреблял польскими военнослужащими или их службой и работой, которую они выполняли с таким достоинством и такой эффективностью. Мы не только искренне с вами, но и вся Польша стоит за вами. Несмотря на очень печальные новости, я бы даже сказал, гнусные обвинения в жестоком обращении с людьми, которые часто оказываются на другой стороне не по своей вине, я хочу поблагодарить вас всех за сочетание эффективности с нормальным подходом к людям.