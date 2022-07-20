Вся Европа пылает. Какие страны больше других пострадали от сильных пожаров?

В Греции пламя приблизилось к Афинам. В пригороде столицы уже горят дома. Там всю ночь шла эвакуация жителей. Остановить распространение огня пытаются около пятисот пожарных. К ним на помощь приехали спасатели из Румынии и Германии. Уже несколько суток идет борьба с огненной стихией и в Албании. Там уже сожжены сотни деревьев и пламя стремительно приближается к жилым домам.

Впрочем, от аномальной жары страдают и за океаном. Стихийное бедствие из-за лесных пожаров объявлено в американском штате Техас. Там уже выжжено более двух с половиной тысяч гектаров земли. И пламя продолжает распространяться. Власти призвали жителей быть готовыми к срочной эвакуации.