Командующий группой войск «Таврия» Александр Тарнавский заявил, что из-за сокращения западной помощи ВСУ сократили масштаб операций. Об этом пишет РИА Новости.

При этом он отметил проблемы с боеприпасами, особенно с советскими 122- и 152-миллиметровыми снарядами, и признался, что бойцы не так бодры и гн такие отдохнувшие.

По словам депутата Верховной рады Александры Устиновой, из-за дефицита боеприпасов Украина подготавливает три линии укреплений для обороны. По данным CNN, из-за атак российской армии украинским войскам приходится ограничивать расход боеприпасов. Без дополнительного содействия со стороны Соединенных Штатов у Украины закончатся сначала ракеты большой дальности, затем зенитные снаряды, а затем и артиллерийские снаряды и ракеты малой дальности.