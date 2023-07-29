ВСУ применяют устаревшие снаряды производства КНДР

Украинские войска применяют для своих РСЗО «Град» устаревшие ракеты производства КНДР, считая их ненадежными, сообщает журналист Financial Times, передает РИА Новости.

Большинство снарядов были изготовлены в 1980-х и 1990-х годах, и их эксплуатация вызывает обеспокоенность военных Украины, так как они часто не срабатывают или выходят из строя. О том, что северокорейское оружие ранее не применялось украинской стороной, не сообщается. При этом один из украинских бойцов предупредил о его неблагонадежности и остерег журналиста от приближения к действующей ракетной установке.