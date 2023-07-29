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ВСУ применяют устаревшие снаряды производства КНДР

29 июля 2023 10:19
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Украинские войска применяют для своих РСЗО «Град» устаревшие ракеты производства КНДР, считая их ненадежными, сообщает журналист Financial Times, передает РИА Новости.

Большинство снарядов были изготовлены в 1980-х и 1990-х годах, и их эксплуатация вызывает обеспокоенность военных Украины, так как они часто не срабатывают или выходят из строя. О том, что северокорейское оружие ранее не применялось украинской стороной, не сообщается. При этом один из украинских бойцов предупредил о его неблагонадежности и остерег журналиста от приближения к действующей ракетной установке.

# Международная политика

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