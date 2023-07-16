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ВСУ предположительно применили кассетные боеприпасы по Луганску, Путин пообещал ответить

16 июля 2023 12:30
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Вооруженные силы Украины ударили по юго-западной части города Луганска, предположительно применив кассетные снаряды большой дальности, пишет ТАСС.

По сообщению подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, местные жители услышали работу ПВО, а потом послышались раскаты взрывов, похожих на разрыв кассетных боеприпасов. Он предположил, что была использована ракета большой дальности с кассетной частью, но пока точных данных нет. Марочко отметил, что речь может идти о новом типе боеприпасов, и ждет подтверждения официальными данными.

Ранее президент РФ Путин заявил, что Россия сохраняет право отвечать Украине кассетными снарядами, если Киев будет их использовать по территории Российской Федерации.

# Международная политика

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