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ВСУ потеряли пятый танк Abrams на Авдеевском направлении в зоне СВО

28 марта 2024 13:16
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Российские военные на Авдеевском направлении подбили пятый танк Abrams. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Противник лишился до 95 человек личного состава, трех танков, в том числе один Abrams, двух боевых машин пехоты, 9 автомобилей, двух гаубиц М777 и 2 пушек Д-30. 

Части группы армий «Центр» улучшили свое расположение на линии фронта и отбили семь контратак десантных групп 47-й, 53-й и 59-й механизированных бригад ВСУ.

Ранее уже сообщалось об уничтожении четырех танков Abrams. Вашингтон планировал передать Киеву 31 Abrams, причем поставки должны были стартовать в прошлом сентябре. Впрочем, украинские официальные лица признали, что эти машины не способны изменить ситуацию на фронте.

# Оружие и боеприпасы

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