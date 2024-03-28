Российские военные на Авдеевском направлении подбили пятый танк Abrams. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Противник лишился до 95 человек личного состава, трех танков, в том числе один Abrams, двух боевых машин пехоты, 9 автомобилей, двух гаубиц М777 и 2 пушек Д-30.

Части группы армий «Центр» улучшили свое расположение на линии фронта и отбили семь контратак десантных групп 47-й, 53-й и 59-й механизированных бригад ВСУ.

Ранее уже сообщалось об уничтожении четырех танков Abrams. Вашингтон планировал передать Киеву 31 Abrams, причем поставки должны были стартовать в прошлом сентябре. Впрочем, украинские официальные лица признали, что эти машины не способны изменить ситуацию на фронте.