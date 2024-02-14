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ВСУ перешли от наступления к обороне – Сырский объяснил причину

14 февраля 2024 07:04
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ВСУ переходит от наступательной операции к оборонным действиям, пишет РИА Новости со ссылкой на немецкую телекомпанию ZDF.

Так, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что армия ВС Украины начнет отступление, если того будут требовать обстоятельства. Сырский подчеркнул, что на его взгляд, лучше потерять позицию, но сохранить личный состав.

Главком ВСУ разъяснил, что ВС Российской Федерации начали наступление по линии фронта, поэтому ВС Украины будут проводить операцию, направленную на оборону позиций.

# Международная политика

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