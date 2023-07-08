ВСУ обстреляли Шебекино из РСЗО Град и попали в рынок

Украинские военные, применив системы залпового огня (РСЗО) «Град», нанесли удар по городу Шебекино, и один из выпущенных снарядов пришелся на территорию рынка. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, пишет РИА Новости.

По словам градоначальника, на сегодня нет информации о жертвах. Он уточнил, что в результате попадания одного из снарядов на территорию рынка вспыхнул пожар. Также замечено возгорание овощного магазина и автомобиля. К ликвидации последствий происшествия уже подключились спасательные и аварийные службы.