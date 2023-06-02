ВСУ обстреляли несколько населённых пунктов в Белгородской области, есть погибшие

Сразу несколько населенных пунктов были обстреляны со стороны ВС Украины в пятницу, 2 июня, в Белгородской области. Об этом проинформировал глава региона Вячеслав Гладков, пишет РИА Новости.

Сообщается, что погибли мирные граждане, есть раненые. Жертвами в результате обстрела участка автомобильной в Шебекинском округе стали два человека. В автомобиль, где они находились, попали осколки снарядов, женщины погибли на месте. Еще двое раненых в тяжелом состоянии доставлены в медицинское учреждение. Они пострадали во время перемещения в другом транспортном средстве.

11 снарядов с украинской стороны было выпущено по населенному пункту в Волоконовском районе. В результате обстрела никто не пострадал, повреждения получили дома, центральный газопровод и линия электропередачи. ВСУ обстреляли также хутор в Валуйском округе. Пострадавших там тоже нет.