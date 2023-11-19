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ВСУ нанесли удар по поселку Ровеньки в Белгородской области

19 ноября 2023 11:02
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В ночь на воскресенье украинские войска выпустили ракету «Точка-У» по окрестностям города Ровеньки, в ходе чего были разрушены 7 домов, 3 машины и одно здание администрации. Об этом сообщил журналистам губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, пишет РИА Новости.

Он также отметил, что в последнее время уничтожена четвертая часть поставленных в Украину германских танков «Леопард-2». С апреля 2022 года в связи с осложнением ситуации на украино-российской границе в Белгородской области установился повышенный режим повышенной террористической опасности.

# Оружие и боеприпасы

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