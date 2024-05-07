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ВСУ готовят массированный удар по России к инаугурации Путина 7 мая – RT

07 мая 2024 06:32
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Телеканал RT информирует о возможной массированной атаке украинских войск на Россию 7 мая. Об этом пишет РИА Новости.

Ожидается, что атаку проведут свыше 50 беспилотников и десятки ракет. Сначала Украина намерена запустить дроны, чтобы истощить потенциал российских систем ПВО, а затем нанести удары по заданной цели. Это может стать первой масштабной атакой со стороны Украины.

Украина регулярно предпринимает попытки нанести удары по целям на границе и в центральных регионах России. В частности, в минувший понедельник в Белгородской области беспилотники Украины нанесли удар по двум машинам и легковому автомобилю, в результате чего погибли семь человек.

# Международная политика

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