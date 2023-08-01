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ВСУ беспилотниками атаковали корабли Черноморского флота РФ

01 августа 2023 06:30
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Вооруженные силы Украины совершили попытку атаки на два корабля Черноморского флота Российской Федерации. Об этом проинформировали в оборонном ведомстве РФ, пишет РИА Новости. 

Инцидент случился в ночь на 1 августа. Попытка атаки со стороны ВСУ была совершена тремя морскими беспилотными катерами. Целью были патрульные корабли ЧМФ России «Сергей Котов» и «Василий Быков». В российском оборонном ведомстве отмечают, что действия украинской стороны были безрезультатными: БПЛА ВСУ уничтожены российской стороной огнем из штатного вооружения.

Корабли Черноморского флота продолжают выполнять поставленные задачи. Морские судна контролируют судоходство в юго-западной части Черного моря. 

# Международная политика

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