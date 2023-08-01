ВСУ атаковали гражданские суда РФ в Чёрном море

Вооруженные силы Украины совершили террористическую атаку на гражданские российские транспортные суда в Юго-Западной части Черного моря, сообщает РИА Новости.

С помощью трех беспилотных катеров они совершили атаку на суда, направлявшиеся к проливу Босфор. Но российские военные, эскортирующие транспорты, засекли дроны и уничтожили их. Также была отмечена попытка атаки трех морских беспилотников на патрульные корабли Вооруженных Сил Украины «Сергей Котов» и «Василий Быков». Экипажам российских кораблей удалось обезвредить вражескую технику и продолжить выполнение поставленных задач.