Прямой эфир

ВСУ атаковали гражданские суда РФ в Чёрном море

01 августа 2023 12:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Вооруженные силы Украины совершили террористическую атаку на гражданские российские транспортные суда в Юго-Западной части Черного моря, сообщает РИА Новости.

С помощью трех беспилотных катеров они совершили атаку на суда, направлявшиеся к проливу Босфор. Но российские военные, эскортирующие транспорты, засекли дроны и уничтожили их. Также была отмечена попытка атаки трех морских беспилотников на патрульные корабли Вооруженных Сил Украины «Сергей Котов» и «Василий Быков». Экипажам российских кораблей удалось обезвредить вражескую технику и продолжить выполнение поставленных задач.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
The Guardian: антироссийские санкции привели Запад в ловушку
01 августа 2023 12:57

The Guardian: антироссийские санкции привели Запад в ловушку

Франция начала эвакуировать сограждан и жителей ЕС из Нигера
01 августа 2023 12:06

Франция начала эвакуировать сограждан и жителей ЕС из Нигера

Депутат Княжицкий: власть в Украине перейдет к Раде в случае смерти Зеленского
01 августа 2023 12:04

Депутат Княжицкий: власть в Украине перейдет к Раде в случае смерти Зеленского