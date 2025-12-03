Встреча Путина с американской делегацией продолжалась 5 часов

5 часов продолжалась беседа Владимира Путина с американской делегацией. Об этом сообщил по итогам встречи помощник президента России. Как отметил Юрий Ушаков, переговоры были весьма полезны, конструктивны и содержательны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На встрече в Кремле обсуждались территориальные проблемы, без которых Россия не видит разрешения украинского кризиса, и огромные перспективы будущего экономического взаимодействия Москвы и Вашингтона.

Юрий Ушаков, помощник президента России:

Мы, естественно, с американскими коллегами обсудили содержание тех проектов, тех документов, которые американцы какое-то время назад передали в Москву, прошлись по этим документам. Мы не обсуждали конкретные формулировки, конкретные американские предложения, а обсуждали суть того, что заложено в эти американские документы.

С чем-то мы могли согласиться, и президент это подтвердил своим собеседникам. Что-то у нас вызвало критику, и президент тоже не скрывал наше критическое и даже отрицательное отношение к ряду предложений.

Пока еще компромиссного варианта найдено не было. Россия и США договорились, что не будут разглашать суть переговоров. Контакты с американцами будут продолжены, они свяжутся с российской стороной после возвращения в Вашингтон.