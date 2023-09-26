Встреча министров обороны стран НАТО пройдёт 11-12 октября в Брюсселе

Стала известна дата встречи министров обороны стран НАТО. Она пройдет 11-12 октября в Брюсселе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мероприятие является плановым, оно состоится в штаб-квартире Североатлантического альянса. Председательствовать на нем будет генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Детальную программу сообщат позже. Обычно альянс проводит встречи министров обороны трижды в год. Из-за ситуации в Украине несколько съездов состоялись внепланово.