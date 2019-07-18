Новости Конго. Вспышку лихорадки Эбола в Конго объявили международной чрезвычайной ситуацией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявила Всемирная организация здравоохранения.

Это значит, что ареол распространения вируса может расшириться и понадобится международное вмешательство. Обеспокоенность вызвали последние случаи заболевания вирусом в Уганде, а также в расположенном в Конго городе Гома, где проживают 2 миллиона человек.

За последний года жертвами Эбола стали более 1600 человек. Отметим, вакцины для защиты от лихорадки пока нет.