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​Вспышку чумы свиней зафиксировали в Японии

05 апреля 2021 08:57
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Новости Японии. В Японии вспышка чумы свиней. Ее зафиксировали на востоке страны в префектуре Гумма на местной ферме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

​Вспышку чумы свиней зафиксировали в Японии-1

В рамках эпидемиологических мер было принято решение уничтожить около 10 тысяч животных. Кроме того, власти проведут расследование для установления причины появления инфекции в регионе. В январе вспышка чумы свиней была выявлена в соседней префектуре Вакаяма.

# Заболевания # Фотофакт

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