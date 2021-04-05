​Вспышку чумы свиней зафиксировали в Японии

Новости Японии. В Японии вспышка чумы свиней. Ее зафиксировали на востоке страны в префектуре Гумма на местной ферме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В рамках эпидемиологических мер было принято решение уничтожить около 10 тысяч животных. Кроме того, власти проведут расследование для установления причины появления инфекции в регионе. В январе вспышка чумы свиней была выявлена в соседней префектуре Вакаяма.