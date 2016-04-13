Вслед за Тимуром и Амуром: гималайский медведь и самка барсук подружились в Приморском сафари-парке

Новости России. Новая необычная парочка – гималайский медведь и самка барсука появились в Приморском сафари-парке. Том самом, где началась дружба известных всем тигра Амура и козла Тимура. Свои приятельские отношения звери уже который день демонстрируют, веселясь на поляне.

Белогрудый медведь принимает в объятия свою подругу барсучиху. Такой дружбе удивляются бывалые работники сафари-парка. Ведь в природе эти животные враждуют, поскольку у них одна кормовая база, а значит и конкуренция.

Но там, где драться за еду не нужно, звери, как видно, могут быть вполне миролюбивы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.