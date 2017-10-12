Вслед за США из ЮНЕСКО планирует выйти Израиль

По словам канцелярии главы правительства, организация «превратилась в театр абсурда. Вместо того, чтобы сохранять историю, она ее искажает».

Новости Беларуси. Вслед за США премьер-министр Израиля распорядился готовить выход страны из состава ЮНЕСКО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее Госдепартамент уведомил ЮНЕСКО о том, что США покидают ее состав, связав свое решение с растущей задолженностью по членским взносам, а также необходимостью фундаментальной реформы в организации и «антиизраильской предвзятостью».

Решение вступит в силу 31 декабря 2018, при этом статус наблюдателя США намерены сохранить.

Напоминаем, в 2011 году, после принятия в ряды ЮНЕСКО Палестины, Вашингтон отказался финансировать организацию. Его примеру позже последовал и Израиль.