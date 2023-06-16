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Всеобщая мобилизация объявлена в Ивано-Франковской области Украины

16 июня 2023 10:56
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В Ивано-Франковской области Украины объявлена всеобщая мобилизация человеческих и транспортных ресурсов. Об этом сообщает, пишет РИА Новости.

Согласно распоряжению, военные должны явиться в городские территориальные центры призыва и соцподдержки в 10-дневный срок со дня публикации приказа.

Также предприятиям и гражданам-поставщикам техники для нужд ВСУ предписывается доставить и переправить технику в воинские части в указанные сроки и по установленным адресам. За уклонение от мобилизации предусматривается как административная, так и уголовная ответственность. 

24 февраля 2022 года в Украине было введено военное положение, запрещающее мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет выезд за пределы страны.

# Международная политика

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