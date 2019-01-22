Всемирный экономический форум стартует в Давосе: кто из лидеров стран не смог приехать на форум

Новости Швейцарии. Всемирный экономический форум открывается в Давосе. Участие в ежегодной сессии примут около 3 тысяч человек, в том числе руководители крупнейших компаний и банков, представители власти и влиятельных международных структур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако этот форум пройдет без некоторых лидеров. Так, из-за внутриполитических проблем поездки отменили Тереза Мэй и Эммануэль Макрон. Не будет и представителей Соединенных Штатов. Американская делегация не смогла покинуть страну из-за «шатдауна».

Тема форума в 2019 году – формирование глобальной архитектуры в век четвертой индустриальной революции.