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Всемирный экономический форум стартует в Давосе: кто из лидеров стран не смог приехать на форум

22 января 2019 11:46
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Новости Швейцарии. Всемирный экономический форум открывается в Давосе. Участие в ежегодной сессии примут около 3 тысяч человек, в том числе руководители крупнейших компаний и банков, представители власти и влиятельных международных структур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всемирный экономический форум стартует в Давосе: кто из лидеров стран не смог приехать на форум-1

Всемирный экономический форум стартует в Давосе: кто из лидеров стран не смог приехать на форум-3

Однако этот форум пройдет без некоторых лидеров. Так, из-за внутриполитических проблем поездки отменили Тереза Мэй и Эммануэль Макрон. Не будет и представителей Соединенных Штатов. Американская делегация не смогла покинуть страну из-за «шатдауна».

Тема форума в 2019 году – формирование глобальной архитектуры в век четвертой индустриальной революции.

Всемирный экономический форум стартует в Давосе: кто из лидеров стран не смог приехать на форум-6

Всемирный экономический форум стартует в Давосе: кто из лидеров стран не смог приехать на форум-8

# Международная политика # Фотофакт

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