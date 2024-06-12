Всемирный банк повысил прогноз роста экономики РФ в 2024 году до 2,9%, а в 2025-м – до 1,4%, сообщает РИА Новости.

По прогнозам банка, ожидается увеличение ВВП России на 1,6 и 0,5% соответственно по сравнению с оценками, которые давались в январе текущего года. В начале 2024 Всемирный банк прогнозировал рост экономики страны до 1,03% в текущем и до 0,9% в 2025 году. В документе отмечается, что несмотря на рост, ожидается сокращение на рынке ипотечного кредитования. Это ограничит частный спрос и отразится на ВВП.