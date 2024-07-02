Всемирный банк: доходы населения Беларуси остаются выше среднего уровня

Всемирный банк представил обновленный перечень стран с высоким доходом, в который попали Россия и Болгария. Это указано на сайте организации.

Положение Беларуси осталось неизменным: доход выше средней отметки в 2023 году составит 7780 долларов.

Для попадания в этот список необходимо, чтобы ВНД (валовой национального дохода) на душу населения превысил 14 005 долларов. В РФ этот показатель составил 14 250 долларов, что на 11,2 % больше, чем в 2023 году.

В категорию стран с доходами выше среднего перешли Алжир, Иран, Монголия и Украина.