Прямой эфир

Всемирный банк: доходы населения Беларуси остаются выше среднего уровня

02 июля 2024 10:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Всемирный банк представил обновленный перечень стран с высоким доходом, в который попали Россия и Болгария. Это указано на сайте организации. 

Положение Беларуси осталось неизменным: доход выше средней отметки в 2023 году составит 7780 долларов.

Для попадания в этот список необходимо, чтобы ВНД (валовой национального дохода) на душу населения превысил 14 005 долларов. В РФ этот показатель составил 14 250 долларов, что на 11,2 % больше, чем в 2023 году.

В категорию стран с доходами выше среднего перешли Алжир, Иран, Монголия и Украина.

# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
В МИД КНР ответили на обвинения генсека НАТО в подстрекательстве к конфликту
02 июля 2024 09:37

В МИД КНР ответили на обвинения генсека НАТО в подстрекательстве к конфликту

МВД РФ разыскивает организатора белорусского экстремистского формирования
02 июля 2024 09:20

МВД РФ разыскивает организатора белорусского экстремистского формирования

Кубок Америки. Уругвай минимально обыграл США и вышел в 1/4 финала
02 июля 2024 08:15

Кубок Америки. Уругвай минимально обыграл США и вышел в 1/4 финала