Всемирная метеорологическая организация: пандемия коронавируса положительно сказалась на экологии

Благодаря остановке работы общественного транспорта и крупных предприятий глобальные выбросы углерода в 2020 году сократятся на 6 %, подсчитали эксперты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Воздух стал чище. Вершины Гималаев впервые за 30 лет увидели жители Индии Однако этот эффект будет носить краткосрочный характер. И, конечно, этого недостаточно для того, чтобы достигнуть целей Парижского соглашения 2015 года.