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Всемирная метеорологическая организация: пандемия коронавируса положительно сказалась на экологии

23 апреля 2020 12:33
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Благодаря остановке работы общественного транспорта и крупных предприятий глобальные выбросы углерода в 2020 году сократятся на 6 %, подсчитали эксперты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всемирная метеорологическая организация: пандемия коронавируса положительно сказалась на экологии-1

Воздух стал чище. Вершины Гималаев впервые за 30 лет увидели жители Индии

Однако этот эффект будет носить краткосрочный характер. И, конечно, этого недостаточно для того, чтобы достигнуть целей Парижского соглашения 2015 года.

Всемирная метеорологическая организация: пандемия коронавируса положительно сказалась на экологии-4

Цель документа – не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на 2°С от доиндустриального уровня. В настоящее время она поднялась уже на 0,75°С.

Всемирная метеорологическая организация: пандемия коронавируса положительно сказалась на экологии-7

# Экология # Фотофакт

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