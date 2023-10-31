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Всем родильным домам Британии грозят масштабные проверки

31 октября 2023 11:30
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Новости Великобритании. В Британии кризис здравоохранения выходит на новый уровень. Масштабные проверки теперь грозят всем родильным домам в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всем родильным домам Британии грозят масштабные проверки-1

С такой инициативой выступили родители погибших в роддомах младенцев. По их мнению, дети умирали из-за плохого ухода. Они написали письмо министру здравоохранения с требованием провести тщательное официальное расследование по вопросам безопасности материнства в Англии. Пока этого не произойдет, подобные трагедии будут случаться регулярно. Эта проблема убивает и бюджет Королевства. В год на компенсации родителям погибших детей уходит более 2,5 миллиарда фунтов.

# Международная политика # Новости Великобритании # Фотофакт

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