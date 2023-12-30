Всего за 4 дня более 1,5 тысячи мигрантов добрались до берегов Италии

Более полутора тысяч мигрантов добралось до берегов Италии всего за 4 дня рождественских каникул, сообщают в МВД страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такой наплыв объясняется хорошими погодными условиями, отмечают в ведомстве. Большинство из новоприбывших остались на Лампедузе. Напомним, с конца ноября местные власти подсчитали, что на острове уже проживает больше мигрантов, чем граждан Италии.