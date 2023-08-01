Прямой эфир

Все пляжи турецкого курорта Шиле закрыты после обнаружения десятков мин

01 августа 2023 06:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Пляжи черноморского курорта Шиле вблизи Стамбула закрыты для посещений по причине обнаружения около 30 неразорвавшихся снарядов, информирует РИА Новости.

Опасная находка была обнаружена на территории пляжа Софулар. Его турецкие власти закрыли в понедельник, 31 июля. Сегодня появилась информация, что посещение ограничено на всех пляжах Шиле. Специалисты продолжают обследовать территории. Сообщается, что были обнаружены как старые, так и новые мины. Подробные данные о периодах не приводятся. 8 снарядов водолазы уже извлекли из моря. Их планируют ликвидировать в среду, 2 августа.
 

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
ВСУ беспилотниками атаковали корабли Черноморского флота РФ
01 августа 2023 06:30

ВСУ беспилотниками атаковали корабли Черноморского флота РФ

На турецком пляже случайно нашли 30 неразорвавшихся снарядов
01 августа 2023 06:11

На турецком пляже случайно нашли 30 неразорвавшихся снарядов

5 человек погибли во время сильных наводнений во Вьетнаме
01 августа 2023 06:10

5 человек погибли во время сильных наводнений во Вьетнаме