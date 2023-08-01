Все пляжи турецкого курорта Шиле закрыты после обнаружения десятков мин

Пляжи черноморского курорта Шиле вблизи Стамбула закрыты для посещений по причине обнаружения около 30 неразорвавшихся снарядов, информирует РИА Новости.

Опасная находка была обнаружена на территории пляжа Софулар. Его турецкие власти закрыли в понедельник, 31 июля. Сегодня появилась информация, что посещение ограничено на всех пляжах Шиле. Специалисты продолжают обследовать территории. Сообщается, что были обнаружены как старые, так и новые мины. Подробные данные о периодах не приводятся. 8 снарядов водолазы уже извлекли из моря. Их планируют ликвидировать в среду, 2 августа.

