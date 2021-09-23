Все члены экипажа разбившегося под Хабаровском Ан-26 погибли

Новости России. Все шесть членов экипажа самолета Ан-26, который разбился в Хабаровском крае, погибли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за труднодоступности специалисты шли до места ЧП несколько часов. Теперь им предстоит оборудовать площадку для приземления вертолета.

Напомним, 22 сентября в Хабаровском крае с радаров пропал самолет Ан-26. Он выполнял технический полет, целью которого была проверка работы средств связи. На борту находились шесть членов экипажа. Поисково-спасательная операция была осложнена плохой погодой, темным временем суток и гористым рельефом местности. На ночь поиски с воздуха прекращались из-за неблагоприятной метеообстановки. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию для расследования ЧП. Возбуждено уголовное дело о нарушении безопасности полета.