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Все члены экипажа разбившегося под Хабаровском Ан-26 погибли

23 сентября 2021 11:19
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Новости России. Все шесть членов экипажа самолета Ан-26, который разбился в Хабаровском крае, погибли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Все члены экипажа разбившегося под Хабаровском Ан-26 погибли-1

Из-за труднодоступности специалисты шли до места ЧП несколько часов. Теперь им предстоит оборудовать площадку для приземления вертолета.

Все члены экипажа разбившегося под Хабаровском Ан-26 погибли-4

Напомним, 22 сентября в Хабаровском крае с радаров пропал самолет Ан-26. Он выполнял технический полет, целью которого была проверка работы средств связи. На борту находились шесть членов экипажа. Поисково-спасательная операция была осложнена плохой погодой, темным временем суток и гористым рельефом местности. На ночь поиски с воздуха прекращались из-за неблагоприятной метеообстановки. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию для расследования ЧП. Возбуждено уголовное дело о нарушении безопасности полета.

# Крушение # Фотофакт

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