Прямой эфир

Все было до ужаса реалистично: в Индонезии прошли антитеррористические учения

17 ноября 2017 15:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Индонезии. Антитеррористические учения прошли в Индонезии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все было до ужаса реалистично: в Индонезии прошли антитеррористические учения-1

По легенде, на людей в курортном городе Кута на Бали напали злоумышленники – открыли огонь прямо в толпе, а затем взорвали бомбу. Местные журналисты отмечают: звуки выстрелов, крики раненых и даже раны на поврежденных или вовсе оторванных конечностях – все выглядело до ужаса реалистично.

В «устранении» террористов были задействованы полиция, авиация и пожарные.

# Военные учения # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Госдеп США: Европе стоит опасаться терактов, особенно в новогодние праздники
17 ноября 2017 15:03

Госдеп США: Европе стоит опасаться терактов, особенно в новогодние праздники

Личная библия Элвиса Пресли и экземпляр, побывавший на Луне: в Вашингтоне открывается Музей Библии
17 ноября 2017 12:09

Личная библия Элвиса Пресли и экземпляр, побывавший на Луне: в Вашингтоне открывается Музей Библии

В США более 20 человек пострадали при пожаре в доме престарелых
17 ноября 2017 11:35

В США более 20 человек пострадали при пожаре в доме престарелых