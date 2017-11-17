Все было до ужаса реалистично: в Индонезии прошли антитеррористические учения

Новости Индонезии. Антитеррористические учения прошли в Индонезии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По легенде, на людей в курортном городе Кута на Бали напали злоумышленники – открыли огонь прямо в толпе, а затем взорвали бомбу. Местные журналисты отмечают: звуки выстрелов, крики раненых и даже раны на поврежденных или вовсе оторванных конечностях – все выглядело до ужаса реалистично.