Войска РФ группировки «Восток» не допустили размещение украинских военных в селе Старомайорское на Южнодонецком направлении. ВСУ понесли серьезные потери, проинформировал руководитель пресс-центра группировки Олег Чехов, пишет РИА Новости.

Сообщается, что несколько украинских солдат были взяты в плен. Российские военные продолжают отражать атаки противника на Южнодонецком направлении. За сутки подразделения группировки ликвидировали танк Leopard, несколько БМП, гаубицы.

Сообщается также, что в районах Старомайорского совхоза «Октябрь» и Макаровки российской стороной поражены пункты временного расположения ВСУ, скопления живой силы и техники. Авиация РФ нанесла удары по местам временно дислокации украинских военных в районах Новоданиловки, Жеребянки, Малой Токмачки.

Ранее в российском оборонном ведомстве информировали, что на Времевском выступе в районе Старомайорское в ДНР отражена атака штурмового отряда ВСУ и ликвидирована украинская диверсионно-разведывательная группа, а потери противника на данном направлении составили до 110 бойцов.