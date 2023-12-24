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ВС России нанесли удары по норвежскому и французскому ЗРК в Украине

24 декабря 2023 12:54
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Вооруженные силы России нанесли удар с применением самолетов и артиллерии по установкам зенитно-ракетных систем на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Эти комплексы были изготовлены в Норвегии и Франции. Помимо этого, российские военные атаковали аэродромы Канатово и Днепр, уничтожив авиатехнику и боеприпасы. Всего за 24 часа было атаковано 127 районов. При этом отмечается, что ПВО РФ сбила и уничтожила четыре украинских самолета и 49 беспилотников.

# Оружие и боеприпасы

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