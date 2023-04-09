ВС России готовят спецгруппы для борьбы с западными танками ВСУ

С танками, которые государства Запада поставляют Киеву для военных действий в зоне СВО, будут вести борьбу специальные подразделения Вооруженных сил Российской Федерации. Такую задачу поставил заместитель главы оборонного ведомства РФ Евкуров, пишет РИА Новости. Сообщается, что соответствующие рекомендации для специалистов этого направления подготовлены, специальные группы формируются, работа в активной стадии.

Ранее сообщалось, что в январе 2023 года Германия сделала заявление, что перенаправит Киеву Leopard 2 и даст разрешение на поставку немецких боевых машин другим государствам, в арсенале которых имеется такая спецтехника. Отправку в Украину свыше тридцати современных танков Abrams анонсировали и Штаты. Российская Федерация еще в прошлом году направила странам НАТО ноту на фоне поставок вооружений и специальной техники Киеву. В РФ отметили, что такие грузы в сторону Украины станут законной целью для Вооруженных сил России. В МИД РФ и Кремле неоднократно отмечали, что, помимо помощи киевскому режиму по части вооружений со стороны Запада, Америка и Альянс активно занимаются обучением украинских военных на территории других государств, что также указывает на их прямое участие в украинском конфликте.