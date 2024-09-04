Прямой эфир

ВС РФ взяли под контроль Карловку и Пречистовку в ДНР

04 сентября 2024 11:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Карловка и Пречистовка в ДНР взяты под полный контроль ВС РФ, пишет РИА новости со ссылкой на Министерство обороны России.

В ведомстве информировали, что благодаря активным действиям подразделений группировки войск «Центр» населенный пункт Карловка ДНР находится под контролем российских войск. Также успешные действия бойцов группировки «Восток» позволили освободить Пречистовку в ДНР, подчеркнули в Минобороны РФ.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Мария Захарова назвала прошение Кулебы об отставке «осенним обнажением»
04 сентября 2024 09:25

Мария Захарова назвала прошение Кулебы об отставке «осенним обнажением»

Лебедев: ВС РФ нанесли удар по аэродрому под Кривым Рогом с МиГ-29
04 сентября 2024 09:02

Лебедев: ВС РФ нанесли удар по аэродрому под Кривым Рогом с МиГ-29

Сальдо: во время удара по военному институту в Полтаве там находились инструкторы НАТО
04 сентября 2024 08:42

Сальдо: во время удара по военному институту в Полтаве там находились инструкторы НАТО