ВС РФ взяли под контроль Карловку и Пречистовку в ДНР

Карловка и Пречистовка в ДНР взяты под полный контроль ВС РФ, пишет РИА новости со ссылкой на Министерство обороны России.

В ведомстве информировали, что благодаря активным действиям подразделений группировки войск «Центр» населенный пункт Карловка ДНР находится под контролем российских войск. Также успешные действия бойцов группировки «Восток» позволили освободить Пречистовку в ДНР, подчеркнули в Минобороны РФ.