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ВС РФ уничтожили украинские ракеты над Азовским морем

26 ноября 2023 10:32
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Две запущенные украинскими военнослужащими ракеты С-200 были засечены и уничтожены российскими военными над Азовским морем. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что это была попытка киевского режима атаки по российским объектам. Это не первый случай, когда Украина применяет ракеты С-200 для атаки против России.

Ранее в октябре две такие ракеты были сбиты над Крымом. Обломки ракет упали в безлюдном месте, не причинив вреда. Военные Украины продолжают атаковать российскую территорию на регулярной основе, используя беспилотные летательные аппараты и проводя диверсии.

# Международная политика

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