ВС РФ ударили по шести хранилищам с имуществом ВСУ в порту «Одесса»

Вооруженные силы РФ атаковали 6 хранилищ с имуществом для ВСУ в одесском порту, пишет РИА Новости.

В минобороны РФ сообщили о пораженных целях во время ночного удара по логистическим украинским центрам и морским портовым комплексам, используемым в интересах ВС Украины. Так, известно, что на территории порта «Одесса» нанесен урон шести хранилищам с имуществом военного назначения.

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