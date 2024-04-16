Прямой эфир

ВС РФ серьезно повредили украинский аэродром, где ждали F-16

16 апреля 2024 07:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Минобороны России сообщило об успешной атаке российскими войсками аэродрома в Хмельницкой области, который, по информации подпольных диверсионных групп, готовился встречать первые партии истребителей американского производства F-16, пишет РИА Новости.

Сообщается, что на данном военном объекте осуществлялось обучение летных экипажей. На территории аэродрома имелась вся необходимая инфраструктура, включая казармы, учебные помещения, склады и несколько производств, которые обеспечивали поддержание объекта в надлежащим состоянии.

По информации подпольщиков, аэродром получил серьезные повреждения, но какие именно объекты были уничтожены, не сообщается.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Польша присоединится к проекту НАТО «Небесный щит» – Дональд Туск
16 апреля 2024 07:39

Польша присоединится к проекту НАТО «Небесный щит» – Дональд Туск

Байден не захотел давать показания о деловых операциях своей семьи
16 апреля 2024 07:32

Байден не захотел давать показания о деловых операциях своей семьи

В Марокко пересыхает одно из важнейших для сельского хозяйства водохранилищ
16 апреля 2024 07:15

В Марокко пересыхает одно из важнейших для сельского хозяйства водохранилищ

Жители Тбилиси собрались на акцию протеста против закона об иноагентах
16 апреля 2024 07:14

Жители Тбилиси собрались на акцию протеста против закона об иноагентах

Более 200 человек эвакуировали в испанской провинции Аликанте из-за лесных пожаров
16 апреля 2024 06:32

Более 200 человек эвакуировали в испанской провинции Аликанте из-за лесных пожаров

Французские отели начнут экономить на постояльцах – им запретят принимать ванну и пользоваться льдом
16 апреля 2024 06:29

Французские отели начнут экономить на постояльцах – им запретят принимать ванну и пользоваться льдом

Депутаты грузинского парламента подрались из-за законопроекта об иноагентах
15 апреля 2024 19:39

Депутаты грузинского парламента подрались из-за законопроекта об иноагентах

Боррель констатировал ухудшение отношений со странами Африки, Ближнего Востока и другими регионами
15 апреля 2024 18:42

Боррель констатировал ухудшение отношений со странами Африки, Ближнего Востока и другими регионами

WP: Зеленский очень злится из-за просьбы США не атаковать НПЗ России
15 апреля 2024 14:56

WP: Зеленский очень злится из-за просьбы США не атаковать НПЗ России

WP: Зеленского сильно разозлили «просьбы» Вашингтона прекратить удары по российским НПЗ
15 апреля 2024 14:06

WP: Зеленского сильно разозлили «просьбы» Вашингтона прекратить удары по российским НПЗ

Депутаты грузинского парламента подрались прямо в ходе заседания
15 апреля 2024 14:06

Депутаты грузинского парламента подрались прямо в ходе заседания

Депутаты грузинского парламента начали драку прямо на заседании
15 апреля 2024 13:56

Депутаты грузинского парламента начали драку прямо на заседании