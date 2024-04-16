ВС РФ серьезно повредили украинский аэродром, где ждали F-16

Минобороны России сообщило об успешной атаке российскими войсками аэродрома в Хмельницкой области, который, по информации подпольных диверсионных групп, готовился встречать первые партии истребителей американского производства F-16, пишет РИА Новости.

Сообщается, что на данном военном объекте осуществлялось обучение летных экипажей. На территории аэродрома имелась вся необходимая инфраструктура, включая казармы, учебные помещения, склады и несколько производств, которые обеспечивали поддержание объекта в надлежащим состоянии.

По информации подпольщиков, аэродром получил серьезные повреждения, но какие именно объекты были уничтожены, не сообщается.