ВС РФ нанесли удар по складу боеприпасов ВСУ и узлу связи в Хмельницкой области

Вооруженные силы Российской Федерации ударили по складу Украины авиабомб и узлу связи на аэродроме в Хмельницкой области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Также в ведомстве отметили, что была уничтожена живая сила противника в 112 районах.

ВС России регулярно наносят удары по военным объектам Украины. Так, например, в результате удара курилкой ракетой по складу оружия ВСУ 27 сентября, в Херсонской области было уничтожено 12 ангаров с боеприпасами общей массой более трех тысяч тонн.