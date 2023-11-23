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ВС РФ нанесли удар по складу боеприпасов ВСУ и узлу связи в Хмельницкой области

23 ноября 2023 12:09
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Вооруженные силы Российской Федерации ударили по складу Украины авиабомб и узлу связи на аэродроме в Хмельницкой области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Также в ведомстве отметили, что была уничтожена живая сила противника в 112 районах.

ВС России регулярно наносят удары по военным объектам Украины. Так, например, в результате удара курилкой ракетой по складу оружия ВСУ 27 сентября, в Херсонской области было уничтожено 12 ангаров с боеприпасами общей массой более трех тысяч тонн.

# Оружие и боеприпасы

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