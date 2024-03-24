ВС Польши заявили, что воздушное пространство страны нарушила ракета РФ

Польские военные заявили, что их военное воздушное кольцо было нарушено «российской крылатой ракетой». Об этом пишет РИА Новости.



Как говорится в сообщении оперативного руководства Вооруженных сил Польши, ракета, выпущенная российскими самолетами, вторглась в польское пространство. Ракета находилась в польском воздухе в общей сложности 39 секунд, а затем покинула его. В докладе говорится, что ракета вторглась в польское воздушное кольцо в районе Озердува в Люблинском крае и была зафиксирована системами военного радара.

Однако в тексте нет никаких подтверждений этим утверждениям. Яцек Горышевский, представитель Оперативного руководства Вооруженных сил Польши, утверждает, что по летной траектории было ясно, что эта ракета не направится вглубь страны.

С самого утра все радиолокационные системы были приведены в состояние высокой готовности, а дежурные пары истребителей были привлечены для мониторинга этой части страны. В прошлом году военные из Польши уже делали подобные заявления. В февраля 2024 года российский посол в Варшаве Сергей Андреев заявил, что Польшей так и не было представлено доказательств того, будто российская ракета нарушала ее воздушное пространство.