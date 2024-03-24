Прямой эфир

ВС Польши заявили, что воздушное пространство страны нарушила ракета РФ

24 марта 2024 09:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Польские военные заявили, что их военное воздушное кольцо было нарушено «российской крылатой ракетой». Об этом пишет РИА Новости.
 
Как говорится в сообщении оперативного руководства Вооруженных сил Польши, ракета, выпущенная российскими самолетами, вторглась в польское пространство. Ракета находилась в польском воздухе в общей сложности 39 секунд, а затем покинула его. В докладе говорится, что ракета вторглась в польское воздушное кольцо в районе Озердува в Люблинском крае и была зафиксирована системами военного радара.

Однако в тексте нет никаких подтверждений этим утверждениям. Яцек Горышевский, представитель Оперативного руководства Вооруженных сил Польши, утверждает, что по летной траектории было ясно, что эта ракета не направится вглубь страны.

С самого утра все радиолокационные системы были приведены в состояние высокой готовности, а дежурные пары истребителей были привлечены для мониторинга этой части страны. В прошлом году военные из Польши уже делали подобные заявления. В февраля 2024 года российский посол в Варшаве Сергей Андреев заявил, что Польшей так и не было представлено доказательств того, будто российская ракета нарушала ее воздушное пространство.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
В России – общенациональный траур по жертвам теракта в Подмосковье. По стране приспущены госфлаги
24 марта 2024 08:15

В России – общенациональный траур по жертвам теракта в Подмосковье. По стране приспущены госфлаги

Задержаны 11 человек! Что известно о теракте в «Крокусе» – последние данные о происшествии
23 марта 2024 16:59

Задержаны 11 человек! Что известно о теракте в «Крокусе» – последние данные о происшествии

Суд Испании постановил заблокировать Telegram в стране
23 марта 2024 15:48

Суд Испании постановил заблокировать Telegram в стране