ВС Франции изъяли более 2 тонн кокаина на рыболовецком судне в Карибском море

О событиях в мире. Французские вооруженные силы сообщили о крупной операции в Карибском бассейне. Накануне военные опубликовали кадры задержания рыболовецкого судна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оно было без флага, а на борту обнаружили более двух тонн кокаина. По данным армии, 2 тысячи 360 килограммов наркотиков – это 67 тюков – были найдены в районе Антильских островов, где расположены французские заморские территории. Эта партия стала частью масштабной борьбы с наркоторговлей: общий объем изъятых запрещенных веществ в регионе в 2025 году достиг 31 тонны. Как подчеркнули французские военные, такие операции имеют значение не только для безопасности заморских территорий, но и для международной борьбы с транснациональной преступностью.