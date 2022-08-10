Времени почти не осталось? Когда в Германии прогнозируется финансовый крах и какие на то причины

Новости Германии. У Германии осталось три месяца до наступления экономической катастрофы. Об этом заявляет авторитетное информационное агентство Bloomberg, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению финансовых аналитиков, крах произойдет из-за возникшего дефицита газа. С ним страна столкнется этой зимой. Для того, чтобы избежать губительных последствий, у правительства ФРГ почти не осталось времени.

Автор статьи во всем винит немецкого канцлера. Олаф Шольц так и не смог решить проблему зависимости от российского газа и найти альтернативных поставщиков голубого топлива. Расплачиваться теперь будут потребители, которые уже не выдерживают такой финансовой нагрузки. Практически каждый четвертый житель страны скатился в энергетическую бедность, то есть не может позволить себе другие расходы. В этой ситуации Германию может ожидать социальный взрыв.