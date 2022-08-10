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Времени почти не осталось? Когда в Германии прогнозируется финансовый крах и какие на то причины

10 августа 2022 11:48
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Новости Германии. У Германии осталось три месяца до наступления экономической катастрофы. Об этом заявляет авторитетное информационное агентство Bloomberg, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Времени почти не осталось? Когда в Германии прогнозируется финансовый крах и какие на то причины-1

По мнению финансовых аналитиков, крах произойдет из-за возникшего дефицита газа. С ним страна столкнется этой зимой. Для того, чтобы избежать губительных последствий, у правительства ФРГ почти не осталось времени.

Автор статьи во всем винит немецкого канцлера. Олаф Шольц так и не смог решить проблему зависимости от российского газа и найти альтернативных поставщиков голубого топлива. Расплачиваться теперь будут потребители, которые уже не выдерживают такой финансовой нагрузки. Практически каждый четвертый житель страны скатился в энергетическую бедность, то есть не может позволить себе другие расходы. В этой ситуации Германию может ожидать социальный взрыв.

# Экономический кризис # Олаф Шольц # Новости Германии # Фотофакт

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