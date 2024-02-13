Прямой эфир

Врач Трампа и Обамы заявил, что Байден не может быть ответственным за ядерное оружие

13 февраля 2024 10:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Байдену все труднее исполнять свои обязанности. Его состояние здоровья и неспособность управлять страной на должном уровне беспокоят уже не только простых американцев, но и сторонников главы Белого дома – членов Демократической партии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Врач Трампа и Обамы заявил, что Байден не может быть ответственным за ядерное оружие-1

Случаи откровенно неадекватного поведения Байдена в последнее время участились. В американских СМИ даже появились призывы проверить его психическое состояние. И не удивительно. Американцы видят, что их президент теряет ориентацию во время встреч с зарубежными лидерами. Проблемы возникают даже с координацией движений, не говоря уже о ведении переговоров и принятии серьезных политических решений. Например, во время речи короля Иордании Байден маячил на его фоне, не зная, куда ему идти. А в ходе переговоров с премьер-министром Израиля американский президент и вовсе умудрился заснуть.

Врач Трампа и Обамы заявил, что Байден не может быть ответственным за ядерное оружие-4

После одного из своих выступлений перед сторонниками, Байден шокировал публику, когда в момент дезориентации пожимал руки невидимым людям. Но это из безобидного. А вот его решения и заявления могут иметь непредсказуемые последствия. Например, он оговорился и заявил, что США проводят операцию в Газе. Поздравил Швейцарию со вступлением в НАТО, перепутав ее со Швецией. И таких фактов все больше. Ситуация вызывает обоснованные опасения, ведь 80-летний политик стоит у руля ядерной державы.

Врач Трампа и Обамы заявил, что Байден не может быть ответственным за ядерное оружие-7

По результатам последнего опроса, более 80 % жителей страны считают, что Байден слишком стар для еще одного президентского срока. А врач, который отвечал за здоровье экс-лидеров Барака Обамы и Дональда Трампа, заявил, что Байден не может быть ответственным за ядерное оружие. Проблемы с памятью у американского лидера признали даже в минюсте. Вице-президент США Камала Харрис на фоне обеспокоенности избирателей возрастом лидера страны Джо Байдена заявила, что готова исполнять его обязанности.

# Международная политика # Джо Байден # Дональд Трамп

Другие новости рубрики

Все новости
Великобритании грозит дефицит чая из-за напряженности в Красном море
13 февраля 2024 10:57

Великобритании грозит дефицит чая из-за напряженности в Красном море

Сделавший «первый выстрел» в Донбассе Сухаревский стал замом главкома Сырского
13 февраля 2024 10:46

Сделавший «первый выстрел» в Донбассе Сухаревский стал замом главкома Сырского

МВД РФ объявило в розыск премьера Эстонии Каю Каллас
13 февраля 2024 10:01

МВД РФ объявило в розыск премьера Эстонии Каю Каллас