Врач Трампа и Обамы заявил, что Байден не может быть ответственным за ядерное оружие
Байдену все труднее исполнять свои обязанности. Его состояние здоровья и неспособность управлять страной на должном уровне беспокоят уже не только простых американцев, но и сторонников главы Белого дома – членов Демократической партии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Случаи откровенно неадекватного поведения Байдена в последнее время участились. В американских СМИ даже появились призывы проверить его психическое состояние. И не удивительно. Американцы видят, что их президент теряет ориентацию во время встреч с зарубежными лидерами. Проблемы возникают даже с координацией движений, не говоря уже о ведении переговоров и принятии серьезных политических решений. Например, во время речи короля Иордании Байден маячил на его фоне, не зная, куда ему идти. А в ходе переговоров с премьер-министром Израиля американский президент и вовсе умудрился заснуть.
После одного из своих выступлений перед сторонниками, Байден шокировал публику, когда в момент дезориентации пожимал руки невидимым людям. Но это из безобидного. А вот его решения и заявления могут иметь непредсказуемые последствия. Например, он оговорился и заявил, что США проводят операцию в Газе. Поздравил Швейцарию со вступлением в НАТО, перепутав ее со Швецией. И таких фактов все больше. Ситуация вызывает обоснованные опасения, ведь 80-летний политик стоит у руля ядерной державы.
По результатам последнего опроса, более 80 % жителей страны считают, что Байден слишком стар для еще одного президентского срока. А врач, который отвечал за здоровье экс-лидеров Барака Обамы и Дональда Трампа, заявил, что Байден не может быть ответственным за ядерное оружие. Проблемы с памятью у американского лидера признали даже в минюсте. Вице-президент США Камала Харрис на фоне обеспокоенности избирателей возрастом лидера страны Джо Байдена заявила, что готова исполнять его обязанности.