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Врач, профессор, инженер. SpaceX впервые запустила на орбиту полностью гражданский экипаж

16 сентября 2021 12:19
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Новости США. Компания SpaceX впервые запустила на орбиту космический корабль с полностью гражданским экипажем. В его состав вошли детский врач, профессор геологии, инженер и миллиардер, который и оплатил полет всех астронавтов-любителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Врач, профессор, инженер. SpaceX впервые запустила на орбиту полностью гражданский экипаж-1

Во сколько ему обошлись билеты к звездам, коммерческая тайна. Но известно, что цена космическая. Проект, кстати, благотворительный. Цель миссии – собрать 200 миллионов долларов для детской больницы.

Врач, профессор, инженер. SpaceX впервые запустила на орбиту полностью гражданский экипаж-4

На орбите экипаж пробудет трое суток и это время потратит на научное исследование влияния невесомости на организм человека, после чего приводнится в Атлантическом океане.

# Космос # Фотофакт

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