Врач, профессор, инженер. SpaceX впервые запустила на орбиту полностью гражданский экипаж

Новости США. Компания SpaceX впервые запустила на орбиту космический корабль с полностью гражданским экипажем. В его состав вошли детский врач, профессор геологии, инженер и миллиардер, который и оплатил полет всех астронавтов-любителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во сколько ему обошлись билеты к звездам, коммерческая тайна. Но известно, что цена космическая. Проект, кстати, благотворительный. Цель миссии – собрать 200 миллионов долларов для детской больницы.