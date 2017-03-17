Впервые за семь лет в зоопарке Сиднея родился детеныш карликового бегемота

Новости Австралии. В зоопарке австралийского Сиднея впервые за 7 лет родился детеныш карликового бегемота. Сейчас самке 24 дня и она с любопытством исследует свою территорию. Со своим любимым занятием малышка определилась – ей очень нравится плескаться в бассейне.

Вскоре работники зоопарка проведут конкурс, чтобы выбрать новой жительнице имя. Карликовые бегемоты относятся к находящимся под угрозой исчезновения видам. В дикой природе насчитывается лишь 3000 особей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.