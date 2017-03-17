Прямой эфир

Впервые за семь лет в зоопарке Сиднея родился детеныш карликового бегемота

17 марта 2017 06:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Австралии. В зоопарке австралийского Сиднея впервые за 7 лет родился детеныш карликового бегемота. Сейчас самке 24 дня и она с любопытством исследует свою территорию. Со своим любимым занятием малышка определилась – ей очень нравится плескаться в бассейне.

Вскоре работники зоопарка проведут конкурс, чтобы выбрать новой жительнице имя. Карликовые бегемоты относятся к находящимся под угрозой исчезновения видам. В дикой природе насчитывается лишь 3000 особей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Человек и животные

Другие новости рубрики

Все новости
В Москве открылась «Минская» станция метро
16 марта 2017 17:53

В Москве открылась «Минская» станция метро

Слишком длинные ноги. История со снятием с рейса российского волейболиста набирает обороты
16 марта 2017 13:19

Слишком длинные ноги. История со снятием с рейса российского волейболиста набирает обороты

Туристический автобус съехал в кювет и перевернулся в Ленинградской области: 3 человека погибли, около 20 травмированы
16 марта 2017 10:39

Туристический автобус съехал в кювет и перевернулся в Ленинградской области: 3 человека погибли, около 20 травмированы