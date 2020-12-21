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Впервые за 794 года. Редчайшее соединение Сатурна и Юпитера можно увидеть 21 декабря

21 декабря 2020 07:56
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Практически все жители Земли 21 декабря после захода Солнца смогут увидеть редчайшее астрономическое событие – соединение Сатурна и Юпитера. Последний раз планеты находились так близко друг от друга 794 года назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впервые за 794 года. Редчайшее соединение Сатурна и Юпитера можно увидеть 21 декабря-1

Визуально они сольются в одну двойную звезду. Наблюдать это астрономическое явление можно после захода Солнца и даже невооруженным глазом. Главное, чтобы была ясная и безоблачная погода. Чем темнее будет, тем лучше можно рассмотреть происходящее над линией горизонта в юго-западной части неба. В следующий раз на столь близкое расстояние, как в этом году, Сатурн и Юпитер сблизятся в 2080-м. 

# Космос # Фотофакт

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