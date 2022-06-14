Впервые за 40 лет жара в 40 градусов. В Испании жители спасаются от солнца в тени деревьев и заведениях общепита

Новости Испании. Аномальная жара установилась в Испании. Как сообщают метеорологи, подобного там не было уже 40 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители массово начали закупаться вентиляторами и кондиционерами. На улице невозможно обойтись без воды. Многие испанцы спасаются от палящего солнца в тени деревьев или заведениях общепита. так как столбики термометров превысили отметку в +40 градусов. Такую температуру синоптики объясняют волной теплого воздуха из Северной Африки. И, согласно прогнозам, жара отступит лишь к концу недели.